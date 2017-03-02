Флорес нацеливается на поединки с Брауном, Поветкиным и Тарвером

Американский боксёрподелился планами на будущее. Недавно Флорес успешно дебютировал в супертяжёлом весе, одержав победу надв бою за титул NABA.«Я не вернусь в первый тяжёлый вес. Я завоевал титул NABA, поэтому ожидаю оказаться в рейтинге WBA, когда будут объявлены обновлённые рейтинги. Я хочу поблагодарить WBA за предоставленную возможность. Надеюсь, я получу возможность сразиться с парнями вроде Лукаса Брауна, Александра Поветкина, Антонио Тарвера или на бой с победителем встречи Бриггс — Окендо. Думаю, что все эти бои являются реальными для меня на данный момент», — приводит слова Флореса BoxingScene.