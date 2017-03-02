Дж. Варгас хочет реванша с Т. Брэдли

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях(27-2, 10 КО) сказал, что своим следующим соперником хотел бы видеть(33-2-1, 13 КО). В июне 2015 года Варгас уступил Брэдли в ярком бою.«Я с нетерпением жду ещё одного большого боя и хочу подарить своим фанатам победу. Хотел бы видеть своим следующим соперником Тимоти Брэдли. Почему? Потому что у нас с ним осталось незаконченное дело, и фанаты хотят видеть итог нашего соперничества».Также боксёр не обошёл стороной и свой предыдущий бой с Мэнни Пакьяо, в котором потерял чемпионский титул.«Я усвоил, что Мэнни — великий боец с уникальными способностями и особым стилем. Несомненно, что в будущем я постараюсь использовать тот опыт и те его навыки, которые я извлёк из противостояния с ним», — цитирует Варгаса Boxing Scene.