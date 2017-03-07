Мейвезер-старший: если долго смотреть на Амира Хана, то он упадёт

Известный американский тренерподелился своим мнением относительно шансовна победу в бою, который им хотят организовать в мае текущего года в ОАЭ.«Я не говорю, что с Пакьяо покончено, но я не думаю, что он сможет победить Теренса Кроуфорда. Я думаю, что он может победить Амира Хана. Всё зависит от нынешних кондиций Хана. Стареют все.У Амира стеклянная челюсть. Если смотреть на него слишком долго, он упадёт. Посмотрим, как всё сложится. Но если Пакьяо попадёт в Хана, то Амир упадёт», — цитирует Мейвезера On The Ropes Radio.