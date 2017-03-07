Мейвезер-старший: если долго смотреть на Амира Хана, то он упадёт

Известный американский тренер Флойд Мейвезер-старший поделился своим мнением относительно шансов Мэнни Пакьяо и Амира Хана на победу в бою, который им хотят организовать в мае текущего года в ОАЭ.
«Я не говорю, что с Пакьяо покончено, но я не думаю, что он сможет победить Теренса Кроуфорда. Я думаю, что он может победить Амира Хана. Всё зависит от нынешних кондиций Хана. Стареют все.
У Амира стеклянная челюсть. Если смотреть на него слишком долго, он упадёт. Посмотрим, как всё сложится. Но если Пакьяо попадёт в Хана, то Амир упадёт», — цитирует Мейвезера On The Ropes Radio.