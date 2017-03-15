Александр Волков встретится с Роем Нельсоном на турнире UFC в Канзас-Сити

Александр Волков примет участие на турнире UFC в Канзас-Сити. Событие состоится 14 апреля, противостоять россиянину будет Рой Нельсон. Информация об этом появилась на официальном сайте UFC.
Волков подписал контракт с UFC в прошлом году, успев провести в этой организации три боя и одержав победы во всех из них. В предыдущем бою он справился с Тимоти Джонсоном.
В свою очередь Рой Нельсон имеет гораздо больший опыт выступлений в организации. В его активе 18 проведённых боёв в UFC, три из них прошли в минувшем году, и лишь в двух из них 40-летний американец праздновал успех.