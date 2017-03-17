Маркес: если Котто хочет боя, он должен проходить в 147 фунтах и не в Нью-Йорке

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категорияхназвал свои условия проведения поединка с«Если Котто пожелает опуститься в 147 фунтов, я готов к бою, но если нет, боя не будет», — цитирует Маркеса BoxingScene.Кроме того, мексиканец не желает драться с Котто в Нью-Йорке, где у пуэрториканца огромная поддержка болельщиков. «Для меня это было бы похоже на бой с Котто у него дома. Лучшим вариантом было бы проведение боя на нейтральной территории. Мы никого не хотим разочаровывать. Вне зависимости от того проиграю, я или выиграю, это будет бой против отличного боксёра. Это был бы хороший конкурентный поединок», — отметил Маркес.