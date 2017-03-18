Российские боксёры «Patriot Boxing Team» уступили «Astana Arlans» в рамках WSB

Боксёры «Patriot Boxing Team» уступили казахстанской команде «Astana Arlans» в четвёртой матчевой встречи первого этапа Всемирной серии бокса (WSB).
На турнире в Таразе россиянам удалось победить лишь в одном бою, таким образом наша команда проиграла с общим счётом 1:4. Единственное очко «Patriot Boxing Team» принёс успех Магомеда Омарова в бою против Олжаса Букаева.
До 52 кг. Олжас Саттыбаев — Вячеслав Ташкараков — 3:0 (30:27, 30:27, 30:27).
До 60 кг. Закир Сафиуллин — Артур Субханкулов — 3:0 (49:46, 49:46, 49:45).
До 69 кг. Асланбек Шымбергенов — Шахабас Махмудов — 3:0 (50:45, 49:46, 50:45).
До 81 кг. Арман Рысбек — Павел Силягин — 2:1 (48:47, 47:48, 48:47)
91+. Олжас Букаев — Магомед Омаров — 0:3 (45:50, 45:50, 45:50)