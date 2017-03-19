Роман Гонсалес потерпел первое поражение на профи-ринге и лишился пояса WBC

Никарагуанский боксёр Роман Гонсалес (46-1-0, 38 КО), считающийся одним из лучших боксёров вне зависимости от весовой категории, потерпел первое поражение на профессиональном ринге. 18 марта в Нью-Йорке Гонсалес проводил защиту титула чемпиона мира WBC во втором легчайше весе от притязаний таиландца Висаксила Вангека (42-4-1, 38 КО). Бой продлился все отведённые на него 12 раундов, по итогам которых победа решением большинства судей досталась претенденту. Счёт судейских записок: 114:112, 114:112 и 113:113 в пользу таиландского боксёра.
Бой Гонсалес — Вангек проходил в андеркарте поединка между Геннадием Головкиным и Дэниелом Джейкобсом.