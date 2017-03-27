Даглас: в реванше Пакьяо победит Мейвезера, возможно, даже нокаутирует

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе 56-летнийуверен в том, чтоодержит победу над, если они вновь встретятся на ринге.«Я бы хотел снова увидеть бой Пакьяо с Мейвезером. Их первый поединок проходил в равной борьбе, но думаю, что во втором бою Мэнни бы доминировал. Думаю, что в реванше он выйдет с ринга победителем.Мэнни невероятен, у него высокая скорость рук, потрясающая активность на ринге. Если он сможет поймать Флойда, то выключит ему свет. У Пакьяо была отличная карьера, и он всё ещё успешен. Его будущее кажется светлым. Он может продолжать, пока будет испытывать острое желание быть лучшим», — цитирует Дагласа BoxingScene.