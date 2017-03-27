Де ла Хойя: почему бы Мейвезеру не сразиться с Альваресом в среднем весе

Промоутерзаявил, чтоне стоит драться сна боксёрском ринге. Вместо этого де ла Хойя предложил Мейвезеру драться с Саулем Альваресом.«Я бы не позволил Макгрегору проводить самый большой бой в карьере на ринге с Флойдом, ведь Флойд его опозорит. Он легко его перебоксирует. Это стало бы катастрофой для UFC. Так что я не могу представить, что этот бой состоится. Почему бы Флойду не сразиться с Канело в среднем весе?» — приводит слова де ла Хойи Fighthype.