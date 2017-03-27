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Де ла Хойя: почему бы Мейвезеру не сразиться с Альваресом в среднем весе

27 марта 2017, понедельник. 19:55. Бокс/ММА
Промоутер Оскар де ла Хойя заявил, что Конору Макгрегору не стоит драться с Флойдом Мейвезером-младшим на боксёрском ринге. Вместо этого де ла Хойя предложил Мейвезеру драться с Саулем Альваресом.

«Я бы не позволил Макгрегору проводить самый большой бой в карьере на ринге с Флойдом, ведь Флойд его опозорит. Он легко его перебоксирует. Это стало бы катастрофой для UFC. Так что я не могу представить, что этот бой состоится. Почему бы Флойду не сразиться с Канело в среднем весе?» — приводит слова де ла Хойи Fighthype.
Источник: fighthype.com Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Оскар де ла Хойя Сауль Альварес Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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