Джеймс Тони вернётся в ринг 13 мая

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях(76-10-3, 46 КО) вновь вернётся в ринг. На этот раз 48-летний американец намерен провести один бой, после чего официально попрощается с профессиональным спортом, об этом сообщает Bloody Elbow.Вечер бокса с участием Тони запланирован на 13 мая в городе Ипсиланти, штат Мичиган. В его рамках ветеран проведёт 12-раундовый поединок с Майком Шеппардом (24-20-2, 10 КО), на кону боя будет стоять малозначимый титул по версии WBF.Отметим, что в последний раз Тони появлялся в ринге в августе 2015 года, когда уступил единогласным решением судей Чарльзу Эллису (10-3-1, 8 КО).