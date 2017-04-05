Кроуфорд: Уорд — лидер рейтинга P4P, я на втором месте

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Терренс Кроуфорд поделился своей версией рейтинга лучших боксёров вне зависимости от весовой категории.
«Я лишь второй. Номером один в рейтинге Pound-for-Pound является Андре Уорд. Да, он выиграл бой с Ковалёвым. Ковалёв проиграл, а Уорд победил, вот и всё», — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.
Третью строчку рейтинга Крофорт отдал Роману Гонсалесу, а на четвёртом и пятом местах расположил Тимоти Брэдли и Геннадия Головкина соответственно. Мэнни Пакьяо досталось лишь шестое место.