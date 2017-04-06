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NSAC одобрила бой Мейвезер — Макгрегор

6 апреля 2017, четверг. 01:03. Бокс/ММА
Директор Государственной спортивной комиссии штата Невада Боб Беннет одобрил проведение боя между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.

«Я определённо одобряю проведение этого боя. Это не первый раз, когда происходит нечто подобное, но это необычное происшествие. Это необычный бой, потому что драться будут выдающиеся бойцы. Несмотря на то что это будет дебют Макгрегора, и раньше были подобные встречи, в первый раз мы увидим бой между бойцом MMA и боксёром такого уровня», — приводит слова Беннета Boxing News.
Источник: Boxing News Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
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