NSAC одобрила бой Мейвезер — Макгрегор

Директор Государственной спортивной комиссии штата Невада Боб Беннет одобрил проведение боя между«Я определённо одобряю проведение этого боя. Это не первый раз, когда происходит нечто подобное, но это необычное происшествие. Это необычный бой, потому что драться будут выдающиеся бойцы. Несмотря на то что это будет дебют Макгрегора, и раньше были подобные встречи, в первый раз мы увидим бой между бойцом MMA и боксёром такого уровня», — приводит слова Беннета Boxing News.