Волков: хочу завоевать пояс в UFC

Боец UFC Александр Волков сразу после победы над Роем Нельсоном, заявил о своих чемпионских амбициях.
«Постепенно я включаюсь в борьбу за чемпионство. Я очень счастлив, потому что в UFC нет проходных боёв. Все бои в топ-10 будут очень сложными и интригующими. Для меня сейчас не так уж и важно, какой я номер в рейтинге. Я знаю, что теперь я нахожусь выше, чем был раньше. Для меня важно то, что я хочу завоевать пояс», — приводит слова Волкова Mmajunkie.
Отметим, что сегодня Александр Волков единогласным решением судей одержал верх над опытным Роем Нельсоном.