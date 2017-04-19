Хорн: Маркес смог остановить Пакьяо хорошим ударом, а у меня отличный правый

Австралиец Джефф Хорн (16-0-1, 11 КО), которому 2 июля предстоит поединок против чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО), дал понять, что рассчитывает нокаутировать легендарного филиппинца.

«В тот момент, когда он будет выбрасывать удары, у меня будет возможность. Каждая его атака — это мой шанс найти брешь в его обороне. Маркес смог остановить Пакьяо хорошим ударом, а у меня есть отличный правый. Но, конечно, я не стану строить стратегию боя только лишь вокруг одного хорошего попадания справа.

Я смотрел последний бой Пакьяо против Варгаса, и я буду двигаться гораздо больше, чем это делал Джесси", — приводит слова Хорна Fox Sports Australia