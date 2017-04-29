Хирн: если Джошуа побьёт Кличко, то станет величайшей звездой бокса

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, заявил, что его подопечный может стать самой большой звездой бокса, если одержит сегодня победу над Владимиром Кличко.

«Если Джошуа выиграет у Кличко, то он станет величайшей звездой британского спорта и лучшим боксёром в мире. Это идеальное время для такого поединка.

Джошуа хочет, чтобы его помнили по большим боям. А возможность боя с Кличко будет не всегда. Поединок с Владимиром должен состояться или сейчас, или никогда», — приводит слова Хирна BoxingScene.