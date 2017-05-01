Сергей Ковалёв поздравил Джошуа с победой над Кличко

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поздравил британца Энтони Джошуа с победой над украинцем Владимиром Кличко. Встреча этих боксёров состоялась 29 апреля в Лондоне и завершилась досрочной победой Джошуа в 11-м раунде. На кону стояли титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF, IBO и WBA Super.

«Мои поздравления Энтони Джошуа с большой победой. На протяжёнии долгого времени я не видел настоящего боя в супертяжёлом весе», — написал Ковалёв в своём официальном «твиттере».