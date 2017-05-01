Хирн: когда Энтони оказался на настиле ринга, я боялся, что он не встанет

Британский промоутер Эдди Хирн, который ведёт дела Энтони Джошуа, не верил, что британский боксёр сможет оправиться после нокдауна, в который был отправлен Владимиром Кличко в шестом раунде. Встреча этих бойцов состоялась 29 апреля в Лондоне и завершилась победой Энтони техническим нокаутом в 11-м раунде. На кону стояли титулы IBF, IBO и WBA Super.

«Когда он оправил Владимира в нокдаун в пятом раунде, то немного обезумел. Он начал кричать, потому что думал, что всё кончено. Он подбежал к своему углу. Я тогда сказал ему: «Сохраняй спокойствие». Но Владимир не один из тех парней, кто забивается в угол как кролик при виде прожектора. Он начал удерживать его, клинчевать. Он дожил до конца раунда, и, когда он вернулся в угол, я подумал: «Ого, он разбит»

Владимир вышел на шестой раунд очень уставшим и поймал Энтони мощным правым. Я не знаю, насколько серьёзный ущерб он нанёс. Но Энтони выглядел истощённым, и я не думал, что он не встанет. Однако он сделал это», — цитирует Хирна BoxingScene.