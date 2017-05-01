Джошуа: другой мой бой может привлечь такое же внимание, как встреча с Кличко

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа считает, что может провести такой же популярный бой, как 29 апреля с Владимиром Кличко.

«Думаю, мы точно найдём, с кем ещё станцевать, чтобы привлечь такое же внимание. Любой соперник с поясом будет хорош, чтобы я мог пополнить коллекцию. Мы можем провести реванш с Кличко. Это было бы хорошо, учитывая, какой у нас был бой. И думаю, даже парни без пояса будут хороши. У Тайсона Фьюри пояса, очевидно, нет», — приводит слова Джошуа The Guardian.