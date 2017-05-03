Тарвер: в боксёрском поединке Макгрегор проиграет даже Нэйту Диасу

Экс-чемпион мира Антонио Тарвер высказался по поводу возможного поединка Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора, заявив, что последнему не победить в боксёрском поединке даже своего бывшего соперника в UFC Нэйта Диаса.

«У Макгрегора нет ни единого шанса победить Флойда. Он не сможет одолеть даже кого-то из топ-20, так что с Мейвезером у него нет вариантов. Ни одного чёртого шанса, даже если он попадёт, он будет боксировать не в четырёхуноцвых перчатках, а в десятиунцовых — это большая разница.

Я не знаю, что это вообще за бой, может, это издевательство, но всё дело в деньгах. Это просто денежный бой. Конор Макгрегор в боксёрском поединке не побьёт даже Нэйта Диаса, Диас надерёт ему зад, впрочем, как и многие другие ребята", — приводит слова Тарвера BoxingScene.