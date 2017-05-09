Джейкобс: если Альварес выдержит удары Головкина — сможет победить

Американский средневес Дэнни Джейкобс считает, что Сауль Альварес сможет побить Геннадия Головкина, если выстоит после его ударов.

«Вопрос в том, сможет ли Канело выдерживать его удары. Это во многом определит, сможет Канело победить или нет.

Бой Альвареса с Чавесом был односторонним. Либо Чавес оказался не тем, кем мы его считали, либо сыграл свою роль вес. Я знал, что Альварес не нокаутирует Чавеса из-за разницы в весе. Но он доминировал. Хулио даже не дрался, это было как спарринг", — приводит слова Джейкобса Fighthub.