Алоян: попросил представителей CAS рассмотреть моё дело максимально справедливо

Российский боксёр Миша Алоян рассказал о своей беседе с арбитрами из CAS (Спортивного арбитражного суда) по поводу лишения серебряной медали Олимпиады-2016. Перед рассмотрением апелляции Алояна на лишение медали представители CAS пообщались с ним по Skype.

В марте этого года Алоян подал апелляцию на решение лишить его серебряной медали Олимпиады-2016 за нарушение антидопинговых правил.

«Они меня ни о чём не спрашивали, а просто дали высказаться. Я задался вопросом: «Стоит ли лишать меня медали из-за правонарушения, связанного со спреем для носа?» Это же никакой силы спортсмену не добавляет. Ещё отметил, что эта медаль очень ценна для Новосибирска и всего региона. У меня была просьба отнестись к моему делу максимально справедливо. Оно не связано с употреблением стероидов, гормонов и других мощных препаратов. Это всего лишь назальный спрей, попросил их задуматься над этим. Ведь это влияет на мою дальнейшую жизнь», — цитирует Алояна «Вечерний Новосибирск».

На вопрос о том, отдаст ли он медаль, если её всё же потребуют вернуть, боксёр ответил: «Мне ничего другого не останется. Конечно, верну! А что с ней ещё делать? Меня просто обяжут вернуть. Какие тут могут быть принципы? Они просто не выпустят меня на ринг и замучают судебными тяжбами. Более того, могут наложить санкции на других членов российской сборной. Смысл загонять в тиски других спортсменов из-за себя-эгоиста? Так не должно быть».