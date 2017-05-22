Хан расстроен решением WBC исключить его из рейтингов

Британский боксёр Амир Хан расстроен решением WBC исключить его из топ-15 рейтинга категории второго полусреднего веса из-за продолжительной неактивности.

Хан не исключает возможности завоевания титула WBA в бою с регулярным чемпионом Ламонтом Питерсоном, от которого он потерпел спорное поражение в 2011 году, когда они оба сражались ещё в первом полусреднем весе.

«Я немного расстроен, но это сделает дивизион захватывающим. Я знаю, что вновь могу стать чемпионом мира, если не WBC, то WBA, победив Ламонта Питерсона, в бою с которым я был обворован», — цитирует Хана BoxingScene.