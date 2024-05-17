Ковалёв и Сафар показали одинаковый вес на официальном взвешивании

Трёхкратный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв и его оппонент представитель Швеции Робин Сафар успешно прошли процедуру официального взвешивания к поединку, который состоится 18 мая.

Вес Робина Сафара составил 87,99 кг, а Ковалёва – 87,99 кг.

Напомним, Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) встретится с представителем Швеции Робином Сафаром (16-0, 12 KO) в субботу, 18 мая.

В главном поединке украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Ранее стало известно, как Сергей Ковалёв отреагировал на потасовку между отцом Тайсона Фьюри Джоном и членом команды Александра Усика.