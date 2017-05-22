Мейвезер-младший: май и сентябрь — мои месяцы

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что не станет отказываться от идеи драться с Конором Макгрегором в сентябре из-за назначения на этот месяц боя Сауля Альвареса и Геннадия Головкина.

«В прошлый раз я отдал Канело свою дату. Сентябрь и май мои — ведь я Мэйвезер (от сочетания may (май) и Mayweather. — Прим. „Чемпионата“). Это мои месяцы и всегда моими были», — заявил Мейвезер.

Менеджер боксёра Леонард Элербе заверил, что никаких сомнений по поводу даты боя у них нет.

«Мы желаем Канело и Головкину всего наилучшего, что бы они ни делали. Они отличные боксёры. Но Флойд Мейвезер на другой планете», — цитирует Эллербе Boxing News.