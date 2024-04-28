Перейра сказал, превосходят ли его достижения наследие Адесаньи

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе Алекс Перейра сказал, считает ли он, что его наследие превзошло наследие его экс-оппонента Исраэля Адесаньи.

«Честно говоря, не знаю, чувак. Вы должны видеть критерии, которые они используют. Адесанья провёл несколько защит титула, но я не смог провести ни одной защиты в среднем весе. Однако есть вещи, которые я сделал: мне удалось стать двукратным чемпионом. Иззи предпринимал попытки стать двукратным чемпионом, но не смог.

Меня это не беспокоит, поскольку это не имеет значения, какую классификацию вам присвоят. Важно то, что вы делаете и вдохновляете людей. И мне кажется, что у меня это получается очень хорошо», — сказал Перейра в интервью бразильскому журналисту Лавьерте Вьене.