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Мужская сборная России завоевала восемь золотых медалей на чемпионате Европы по боксу

Мужская сборная России завоевала восемь золотых медалей на чемпионате Европы по боксу
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Мужская сборная России по боксу смогла завоевать восемь золотых и одну серебряную медаль на чемпионате Европы 2024 года. Турнир прошёл в столице Сербии — Белграде.

Золото:

  • Эдмонд Худоян, в категории до 48 кг
  • Дмитрий Двали, в категории до 54 кг
  • Эдуард Саввин, в категории до 57 кг
  • Всеволод Шумков, в категории до 60 кг
  • Габил Мамедов, в категории до 63,5 кг (соперник снялся из-за травмы)
  • Тархан Идигов, в категории до 67 кг
  • Шарабутдин Атаев, в категории до 86 кг
  • Муслим Гаджимагомедов, в категории до 92 кг (соперник снялся из-за травмы)

Серебро:

  • Джамбулат Бижамов, в категории до 75 кг

Днём ранее, 27 апреля, также в Белграде женская сборная России по боксу смогла завоевать три золотых и семь серебряных медалей.

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