Мужская сборная России завоевала восемь золотых медалей на чемпионате Европы по боксу
Мужская сборная России по боксу смогла завоевать восемь золотых и одну серебряную медаль на чемпионате Европы 2024 года. Турнир прошёл в столице Сербии — Белграде.
Золото:
- Эдмонд Худоян, в категории до 48 кг
- Дмитрий Двали, в категории до 54 кг
- Эдуард Саввин, в категории до 57 кг
- Всеволод Шумков, в категории до 60 кг
- Габил Мамедов, в категории до 63,5 кг (соперник снялся из-за травмы)
- Тархан Идигов, в категории до 67 кг
- Шарабутдин Атаев, в категории до 86 кг
- Муслим Гаджимагомедов, в категории до 92 кг (соперник снялся из-за травмы)
Серебро:
- Джамбулат Бижамов, в категории до 75 кг
Днём ранее, 27 апреля, также в Белграде женская сборная России по боксу смогла завоевать три золотых и семь серебряных медалей.
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