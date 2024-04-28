Мужская сборная России завоевала восемь золотых медалей на чемпионате Европы по боксу

Мужская сборная России по боксу смогла завоевать восемь золотых и одну серебряную медаль на чемпионате Европы 2024 года. Турнир прошёл в столице Сербии — Белграде.

Золото:

Эдмонд Худоян, в категории до 48 кг

Дмитрий Двали, в категории до 54 кг

Эдуард Саввин, в категории до 57 кг

Всеволод Шумков, в категории до 60 кг

Габил Мамедов, в категории до 63,5 кг (соперник снялся из-за травмы)

Тархан Идигов, в категории до 67 кг

Шарабутдин Атаев, в категории до 86 кг

Муслим Гаджимагомедов, в категории до 92 кг (соперник снялся из-за травмы)

Серебро:

Джамбулат Бижамов, в категории до 75 кг

Днём ранее, 27 апреля, также в Белграде женская сборная России по боксу смогла завоевать три золотых и семь серебряных медалей.