Россиянин Габил Мамедов стал чемпионом Европы по боксу в весовой категории до 63,5 кг. Его соперник Александр Парашчив не вышел на поединок. Ранее золото чемпионата Европы в российской мужской сборной по боксу завоевали Дмитрий Двали, Эдуард Саввин, Эдмонд Худоян, а также Всеволод Шумков.

Габилу Мамедову 30 лет. Он является пятикратным чемпионом России по боксу. Кроме того, он выступал на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Тогда Габил смог дойти до четвертьфинала, но уступил американцу Кишону Дэвису, который в итоге стал серебряным призёром.

31 января 2022 года Мамедов успешно дебютировал на профессиональном ринге в бою с Вячеславом Гусевым, став сразу же обладателем титула чемпиона Евразии в лёгком весе.