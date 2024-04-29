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Пэдди Пимблетт обозначил двух желаемых соперников для следующего боя

Пэдди Пимблетт обозначил двух желаемых соперников для следующего боя
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Известный английский боец Пэдди Пимблетт назвал двух соперников, с которыми ему хотелось бы разделить октагон.

«Бобби Грин выкрикнул моё имя в микрофон после победы над Миллером. Меня это не удивило. Возможно, он и занимает высокое место в рейтинге, но у него нет большой базы фанатов, поэтому я ему нужен. Как и все остальные, они хотят драться со мной, потому что знают, что я просто известный. Но если Бобби Грин хочет драться, то погнали.

Хотя мне хотелось бы подраться с Мойкано. Я даже не испытываю неприязни к Ренато Мойкано. На самом деле он мне нравится. Он забавный парень и классный чувак. Так что, если бы мы с ним подрались, это было бы забавно. Мне кажется было бы ещё смешнее, если бы мы с ним снялись в роли тренеров на шоу The Ultimate Fighter. Это было бы шесть, семь, восемь недель чистой комедии для фанатов. Так что, честно говоря, мне бы это понравилось. И я бы предпочёл занять его 10-е место», — приводит слова Пэдди портал MMA Fighting.

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