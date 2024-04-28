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Мамедов: когда побеждаешь в финале без боя — эмоции теряются

Мамедов: когда побеждаешь в финале без боя — эмоции теряются
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Российский боксёр Габил Мамедов прокомментировал победу в финале на чемпионате Европы по боксу. Его соперник не смог выйти на бой.

«На самом деле, впервые такое в моей карьере. Несмотря на уровень соревнований. Так вышло, у него была рассечена бровь. Сильное рассечение и поэтому врачи не допустили его на бой. Теряются эмоции. С тренером обсуждал, лучше бы я вышел, побоксировал и выиграл бы так. Или он выиграл бы. Больше удовольствия получил бы, если бы провёл бой. Дальше небольшой отдых. И будем строить планы. Будем готовиться к следующим турнирам. Каким именно – сказать не могу. Приоритет пока выступлениям в любителях», — передаёт слова Габила Мамедова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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