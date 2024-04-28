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Эдуард Саввин: чемпионат Европы — пока что моя главная победа в карьере

Эдуард Саввин: чемпионат Европы — пока что моя главная победа в карьере
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Российский боксёр Эдуард Саввин прокомментировал победу на чемпионате Европы – 2024 в Белграде (Сербия). Напомним, россиянин стал лучшим в весовой категории до 57 кг.

«Я очень рад внутри, просто ещё не вышел, так сказать, из боя. Он был очень напряжённый, соперник непростой. Мне с такими фактурными боксёрами тяжело работать. Но так, конечно, я очень рад. Перед выездом сюда мне жена сказала: «Поедешь, забери своё». Вот у меня и получилось. Много возни было. Мы планируем идеальный бой, а как он сложится… Я делал всё, что мог.

Наверное, это пока что самая главная моя победа в карьере, наконец-то выиграл официальный международный чемпионат. Эмоции переполняют, я очень рад, что порадовал страну, свою семью, близких. Победу посвящаю, конечно, всем своим тренерам и своей семье, которая, несмотря на все мои трудности и поражения, всегда меня поддерживает и толкает вперёд», — передаёт слова Саввина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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