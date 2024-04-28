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Муслим Гаджимагомедов стал победителем чемпионата Европы по боксу

Муслим Гаджимагомедов стал победителем чемпионата Европы по боксу
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Завершился финальный поединок чемпионата Европы по боксу среди мужчин в весовой категории до 92 кг. Россиянин Муслим Гаджимагомедов встретился с Нареком Манасяном из Армении. Победу одержал представитель России.

Муслиму Гаджимагомедову 27 лет. Уроженец Дагестана является двукратным чемпионом мира (2019, 2023) и четырёхкратным чемпионом России (2016, 2018, 2020, 2022).На европейских первенствах Гаджимагомедов ранее завоёвывал серебро — на турнире в Харькове в 2017 году.

На Олимпиаде – 2020 Гаджимагомедов дошёл до финала, где проиграл кубинцу Хулио Сезару Ла Крузу.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных боёв чемпионата Европы по боксу среди мужчин.

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