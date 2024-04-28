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Муслим Гаджимагомедов: через месяц-полтора намечается бой за пояс чемпиона мира WBA

Муслим Гаджимагомедов: через месяц-полтора намечается бой за пояс чемпиона мира WBA
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Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов прокомментировал победу на чемпионате Европы – 2024 в Белграде (Сербия), а также высказался о карьерных планах.

«Без вопросов наша сборная заняла первое командное место, возвращаемся с хорошим результатом. Есть досада, что не было финального боя? Чуть-чуть есть. Всё же хотелось показать хороший бокс, настраивался на хороший бой. До этого встречался с соперником, знаем друг друга. К сожалению, боя не было. Мы приезжали за золотыми медалями. Ставим цель только золото, только побеждать. Заранее настраиваемся на такой результат.

Я из любителей не ухожу. Проведу профессиональный бой и вернусь снова к любителям. Наверное, за пояс чемпиона мира WBA. С китайцем, скоро расскажу подробно. Через месяц-полтора примерно намечается бой», — передаёт слова Гаджимагомедова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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