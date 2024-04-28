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«Пускай не фотографируется». Тархан Идигов высказался о поведении соперника после боя

«Пускай не фотографируется». Тархан Идигов высказался о поведении соперника после боя
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Российский боксёр-любитель Тархан Идигов прокомментировал отказ своего визави по финальному поединку на чемпионате Европы представителя Грузии Лаши Гурули в совместной фотографии после боя. Идигов победил Гурули и стал чемпионом Европы по боксу в категории до 67 кг.

«Нормально воспринял отказ фотографироваться. Мы своё дело сделали, он не сфотографировался — и всё. Не хочет, пускай не фотографируется. Это не что-то принципиальное, он даже сейчас подходил, поздравил, пожелал удачи.

Сказал, что дело не во мне, а в судьях. А при чём тут судьи, если он сам снимается с боя во втором раунде, когда начинаю его бить. Судьи здесь ни при чём», — передаёт слова Идигова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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