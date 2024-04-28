Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шумков: скоро проведу бой за титул IBA. Встречусь с чемпионом мира из Узбекистана

Шумков: скоро проведу бой за титул IBA. Встречусь с чемпионом мира из Узбекистана
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр Всеволод Шумков прокомментировал победу на чемпионате Европы – 2024 в Белграде (Сербия), а также высказался о карьерных перспективах.

«Мне удавалось выигрывать чемпионаты Европы и мира среди юниоров, но мне всегда говорили, что победить на чемпионате Европы среди мужчин — особое чувство. Сегодня наконец-то выиграл, и я очень рад своей победе. Я расту и иду вперёд, добиваюсь медалей. Я был готов к финальному сопернику и у меня была для него своя тактика. Мне хотелось, чтобы он бил, а я отвечал ему серией ударов. Мне нравится такой стиль ведения боя.

Скоро я проведу бой за титул чемпиона мира IBA, встречусь с хорошим соперником, чемпионом мира из Узбекистана. Там я ещё раз проверю свои силы», — передаёт слова Шумкова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Материалы по теме
Россиянин Шумков стал победителем ЧЕ-2024 по боксу в Сербии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android