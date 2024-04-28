Шумков: скоро проведу бой за титул IBA. Встречусь с чемпионом мира из Узбекистана

Российский боксёр Всеволод Шумков прокомментировал победу на чемпионате Европы – 2024 в Белграде (Сербия), а также высказался о карьерных перспективах.

«Мне удавалось выигрывать чемпионаты Европы и мира среди юниоров, но мне всегда говорили, что победить на чемпионате Европы среди мужчин — особое чувство. Сегодня наконец-то выиграл, и я очень рад своей победе. Я расту и иду вперёд, добиваюсь медалей. Я был готов к финальному сопернику и у меня была для него своя тактика. Мне хотелось, чтобы он бил, а я отвечал ему серией ударов. Мне нравится такой стиль ведения боя.

Скоро я проведу бой за титул чемпиона мира IBA, встречусь с хорошим соперником, чемпионом мира из Узбекистана. Там я ещё раз проверю свои силы», — передаёт слова Шумкова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.