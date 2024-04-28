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Главный тренер сборной России оценил выступление команды на чемпионате Европы

Главный тренер сборной России оценил выступление команды на чемпионате Европы
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Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы по боксу.

«Команда была очень достойная, сильная. Я хотел бы высокого результата. Когда девять человек вышли в финал, я с каждым отдельно разговаривал, все очень были заряжены, были готовы. Все дрались за золотые медали. И Худоян, Шумков стали заслуженными мастерами спорта. Мамедов тоже подошёл к этому званию, Саввин выполнил норматив мастера спорта международного класса. 12 человек в этом году выполнили этот норматив. Команда хорошая, тренерский состав очень сильный, специалисты хорошие. Живём дружно, все работаем засучив рукава», — сказал Фархутдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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