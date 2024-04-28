Шарабутдин Атаев: чемпионат Европы — самый лёгкий турнир в моей карьере. Я был расстроен

Российский боксёр Шарабутдин Атаев высказался о победе на чемпионате Европы по боксу.

«Чемпионат Европы — самый лёгкий турнир в моей карьере. Провёл один полноценный бой и стал победителем. Результат в любом случае есть, мы долго готовились к турниру. Я был расстроен, что изначально нужно было провести два боя, есть небольшое разочарование. Просто я был заряжен боксировать много поединков, выложить все свои силы на ринге. Спортсмен из Беларуси вышел на бой, и я настраивался на него как на серьёзного соперника. Я не знал, что у него проблемы с рукой. Алфёров подошёл ко мне и сказал, что снимается с поединка. Я не хотел этого слышать, так как очень хотел боксировать. Но Алексей повторил мне ещё раз. В итоге золотая медаль на моей шее, но полноценно чемпионом Европы я себя не могу ощущать. Думал, турнир будет тяжёлым, потому что хотел выиграть через кровь, пот и труд», — передаёт слова Шарабутдина Атаева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.