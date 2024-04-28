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Идигов: у соперника было три раунда, чтобы доказать, что сильнее. А не к тренеру идти

Идигов: у соперника было три раунда, чтобы доказать, что сильнее. А не к тренеру идти
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Российский боксёр Тархан Идигов прокомментировал победу на чемпионате Европы – 2024 в Белграде (Сербия). Напомним, россиянин стал лучшим в весовой категории до 67 кг.

«Я даже не понял, спросил у соперника: что случилось? Он мне сказал, что я ни при чём, но вообще ему на ринге тяжело было говорить, потому что русский язык не знает. Я не до конца понял, что произошло.

А ещё подходит к тренеру, что-то говорит. Я не знаю, у него есть три раунда доказать, что он сильнее, а не к тренеру подходить после боя и что-то доказывать.

Успеха добился благодаря упорной работе, мы преодолели долгий путь на этом чемпионате Европы, мы прошли много сборов и поэтому сегодня выиграли.

Ближайшая цель – чемпионат мира, Игры дружбы. Как обычно, рассчитываю только на первое место», — передаёт слова Идигова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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