Соперник Идигова отказался фотографироваться с российским боксёром

Представитель Грузии Лаша Гурули отказался фотографироваться с российским боксёром. Он снялся с поединка с Тарханом Идиговым. После этого грузинский боец пожал россиянину руку, но фотографироваться отказался.

Тархан Идигов стал чемпионом Европы по боксу после того, как его оппонент представитель Грузии, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира и серебряный призёр Европейских игр — 2023 Лаша Гурули отказался продолжать бой после второго раунда.

Ранее Идигов и Гурули встречались на чемпионате Европы в 2023 году. Тогда победу одержал грузинский боксёр-любитель. Тархану Идигову 23 года. Он является мастером спорта России, а также двукратным чемпионом России по боксу (2022, 2023) и победителем Кубка России по боксу — 2024.