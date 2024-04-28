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В Федерации бокса России отреагировали на инцидент с гимном на чемпионате Европы

В Федерации бокса России отреагировали на инцидент с гимном на чемпионате Европы
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Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, после завершения чемпионата Европы – 2024 среди мужчин высказался относительно того, что во время одного из награждений российских боксёров не играл гимн России.

«Это было неприятно. Но тут действительно были неточности. Электричество пропадало, это был первый гимн. Так сошлось на россиянах. Но мы разобрались, нам принесли извинения, провели работу над ошибками. Мы не очерняем и не осложняем. Такие люди, которые правильно думающие. Спели а капельно. Когда в сборных учим гимн, планируем, что спортсмены будут его знать. Спели а капельно – это ещё больше всех сплотило. Здорово!» —сказала Кириенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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