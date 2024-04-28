Минеев: Глухов приехал не номер отбывать, он достойный парень

Популярный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев выразил благодарность болельщикам и своему сопернику латвийскому кикбоксёру Константину Глухову. Бой прошёл по правилам кикбоксинга и завершился победой Минеева единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45).

«Спасибо всем, кто пришёл меня поддержать. Сбылась моя мечта, я побоксировал в Ульяновске. Глухов приехал не номер отбывать, он достойный парень, близок мне по духу. Все деньги с этого боя я перевожу в фонд Петра Минеева. Всему Ульяновску, всей России большое спасибо», — сказал Минеев после боя.

Минеев в своём последнем бою по правилам кикбоксинга, состоявшемся в ноябре, победил единогласным решением соотечественника Ивана Штыркова.

На счету Константина Глухова 52 боя в профессиональной карьере, в 35 из которых он одерживал победы.