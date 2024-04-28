Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Минеев: Глухов приехал не номер отбывать, он достойный парень

Минеев: Глухов приехал не номер отбывать, он достойный парень
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев выразил благодарность болельщикам и своему сопернику латвийскому кикбоксёру Константину Глухову. Бой прошёл по правилам кикбоксинга и завершился победой Минеева единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45).

«Спасибо всем, кто пришёл меня поддержать. Сбылась моя мечта, я побоксировал в Ульяновске. Глухов приехал не номер отбывать, он достойный парень, близок мне по духу. Все деньги с этого боя я перевожу в фонд Петра Минеева. Всему Ульяновску, всей России большое спасибо», — сказал Минеев после боя.

Минеев в своём последнем бою по правилам кикбоксинга, состоявшемся в ноябре, победил единогласным решением соотечественника Ивана Штыркова.

На счету Константина Глухова 52 боя в профессиональной карьере, в 35 из которых он одерживал победы.

Материалы по теме
Минеев победил Глухова на турнире по кикбоксингу в Ульяновске
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android