Российский боксёр-любитель Джамбулат Бижамов стал серебряным призёром чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 75 кг.

Джамбулату 23 года. Он является серебряным призёром чемпионата мира — 2021. В финале он уступил единогласным решением судей кубинскому спортсмену Эрнандесу Йоэнлису. Помимо этого, Джамбулат является трёхкратным чемпионом России (2020, 2021, 2023), а также трёхкратным чемпионом Европы среди юниоров (2015, 2018, 2019).

На данный момент Джамбулат стал единственным представителем российской мужской сборной по боксу, кто стал серебряным призёром чемпионата Европы — 2024 по боксу. Тархан Идигов, Габил Мамедов, Шарабутдин Атаев, Дмитрий Двали, Эдуард Саввин, Эдмонд Худоян, а также Всеволод Шумков завоевали золото.