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Россиянин Шумков стал победителем ЧЕ-2024 по боксу в Сербии

Россиянин Шумков стал победителем ЧЕ-2024 по боксу в Сербии
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Завершился финальный поединок чемпионата Европы по боксу среди мужчин в весовой категории до 60 кг. Россиянин Всеволод Шумков встретился с болгарином Радославом Симеоновым Росеновым. Победу одержал представитель России.

Всеволоду Шумкову 22 года. Россиянин является мастером спорта международного класса. За свою любительскую карьеру трижды становился чемпионом России (2020, 2021, 2022), а также завоёвывал бронзу чемпионата Европы — 2021 среди молодёжи до 22 лет. На чемпионате мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан) Шумков дошёл до полуфинала, где уступил французу Софьяну Умиа.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных боёв чемпионата Европы по боксу среди мужчин.

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