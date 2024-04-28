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В Федерации бокса России подвели итоги чемпионата Европы — 2024

В Федерации бокса России подвели итоги чемпионата Европы — 2024
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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко подвела итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы в Белграде (Сербия).

В воскресенье, 28 апреля, соревнования завершались мужскими финалами, в 9 из 13 были представлены отечественные боксёры. В копилке сборной России оказалось восемь золотых и одна серебряная медали.

«Сейчас трудно подбирать слова. Мы были настроены по-боевому. Парни чётко выполняли свою работу. Молодцы. Мы уже настраивались на девятую золотую медаль, но бой у Джамбулата Бижамова был ровненьким. Я не люблю произносить слово «триумф», пусть это делают другие специалисты. Мы говорим, что мы показали удовлетворительный и хороший результат. Так положено говорить спортивным функционерам. Мы довольны результатом. Мы шли к этому 20 лет. В 2004 году у нас было девять золотых медалей у мужчин, но не было бронз и серебра», — передаёт слова Кириенко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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