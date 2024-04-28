Тархан Идигов стал чемпионом Европы по боксу в весе до 67 кг

Российский боксёр Тархан Идигов стал чемпионом Европы по боксу после того, как его оппонент представитель Грузии, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира и серебряный призёр Европейских игр — 2023 Лаша Гурули отказался продолжать бой после второго раунда.

Ранее Идигов и Гурули встречались на чемпионате Европы в 2023 году. Тогда победу одержал грузинский боксёр-любитель. Тархану Идигову 23 года. Он является мастером спорта России, а также двукратным чемпионом России по боксу (2022, 2023) и победителем Кубка России по боксу — 2024.

Помимо Тархана, золото чемпионата Европы в российской мужской сборной по боксу завоевали Габил Мамедов, Шарабутдин Атаев, Дмитрий Двали, Эдуард Саввин, Эдмонд Худоян, а также Всеволод Шумков.