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Шарабутдин Атаев без боя стал чемпионом Европы по боксу

Завершился финальный поединок чемпионата Европы по боксу среди мужчин в весовой категории до 86 кг. Россиянин Шарабутдин Атаев встретился с Алексеем Алфёровым из Беларуси.

Бойцы смогли начать поединок, однако на первых же секундах угол белорусского спортсмена выбросил полотенце, предположительно, из-за травмы.

Шарабутдину Атаеву 24 года. За свою любительскую карьеру уроженец Дагестана дважды становился чемпионом России (2021, 2022), а также завоёвывал серебряную (2020) и бронзовую (2019) медали.

На чемпионате мира 2021 года Атаев дошёл до четвертьфинала, где уступил кубинцу Лорену Альфонсо, представляющему Узбекистан, но спустя два года стал победителем турнира, выиграв у Альфонсо в финале.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных боёв чемпионата Европы по боксу среди мужчин.