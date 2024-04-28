Саввин: супруга сказала, что будет спарринг, если приеду без победы

Российский боксёр Эдуард Саввин в забавной манере высказался о том, что ждало его от супруги в случае поражения на чемпионате Европы.

«Угрожала ли супруга разводом, если приеду без победы? Нет, но сказала, что будет спарринг. Шутка, конечно. Она у меня тоже боксёр, все мои возможности знает, старался не подвести её», — передаёт слова Саввина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, Эдуард завоевал золото на чемпионате Европы по боксу, победив в финале кубинца Хавьера Ибаньеса Диаса, который выступает за Болгарию.

Эдуарду Саввину 23 года. Боксёр является мастером спорта России. За свою любительскую карьеру становился чемпионом России (2021, 2022), а также бронзовым призёром чемпионата России среди молодёжи до 22 лет (2021).