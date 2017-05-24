Александр Поветкин сразится с Андреем Руденко 1 июля

Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин (31-1, 23 КО) проведёт следующий поединок против украинца Андрея Руденко (31-2, 19 КО), сообщает промоутерская компания «Мир бокса». Бой Поветкин — Руденко будет главным событием боксёрского вечера в Москве 1 июля.

Последний бой Руденко провёл в декабре прошлого года, когда единогласным решением судей победил Джейсона Бергмана. Поветкин также в прошлый раз появлялся на ринге в декабре 2016-го — россиянин в Екатеринбурге нокаутировал Жоана Дюопа.