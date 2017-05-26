Котто: если Маркес хочет драться, пусть действует или замолчит

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто прокомментировал недавние заявления Фернандо Белтрана, промоутера Хуана Мануэля Маркеса, сказавшего, что мексиканец желает провести бой с пуэрториканцем в конце этого года.

«Если Маркес хочет драться, пришло время решить вопрос. Если же это не то, чего он хочет, то ему лучше держать рот на замке.

Я общался с Хуаном Мануэлем Маркесом несколько раз. Мы встретились с ним в Орландо и поговорили о бое. Я общался с ним лично, без посредников. Он знает о моих планах, и слышал о них лично от меня», — цитирует Котто ESPN Deportes.