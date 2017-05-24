Хуан Мануэль Маркес может сразиться с Мигелем Котто в декабре

Поединок между двумя экс-чемпионами мира в четырёх весовых категориях мексиканцем Хуаном Мануэлем Маркесом и пуэрториканцем Мигелем Котто может состояться в декабре 2017 года. Об этом сказал известный мексиканский промоутер Фернандо Белтран, с которым сотрудничает Маркес.

«Не секрет, что мы хотим организовать этот бой в текущем году. И это может произойти в декабре», — цитирует Белтрана BoxingScene.

Маркес планирует вернуться на ринг в июле текущего года в разминочном поединке, в котором оценит свои кондиции после долгого простоя, чтобы принять решение о будущем своей карьеры.