Брук и Спенс показали почти равный вес, Грувс перевесил Чудинова

27 мая в Шеффилде пройдёт вечер бокса, в ходе которого состоятся два поединка за титул чемпиона мира. Россиянин Фёдор Чудинов (14-1, 10 КО) попробует завоевать пояс по версии WBA Super во втором среднем весе, противостоять ему будет Джордж Грувс (25-3, 18 КО). Накануне встречи боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Грувс оказался тяжелее оппонента, показав на весах 75,976 кг, Чудинов потянул на 75,863 кг.

В главном бое вечера чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук (36-1, 25 КО) попытается защитить свой титул в поединке с Эрролом Спенсом (21-0, 18 КО). За день до встречи Брук и Спенс показали почти равный вес, британец перевесил своего соперника на 45 граммов, показав на весах 66,224 кг.